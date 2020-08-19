Путин направил приветствие участникам и гостям форума "Бирюса-2020"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория инициативной молодежи "Бирюса-2020". Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Важно, что, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, ваш форум состоялся, и хотя он пройдет в дистанционном формате, обязательно сохранит сложившиеся традиции и, как прежде, объединит вокруг своих задач талантливых, активных участников из многих регионов страны. В ходе образовательных, информационных мероприятий, дружеского общения вы сможете поделиться друг с другом своими идеями и задумками, обменяться опытом, обрести верных товарищей и единомышленников", - отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что форум предоставляет отличные стартовые возможности для запуска интересных, востребованных молодежных инициатив в различных сферах деятельности, а также создает необходимые условия для профессиональной и творческой самореализации юношей и девушек.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория инициативной молодежи "Бирюса" пройдет 19-23 августа в онлайн-формате. Организатором форума является Федеральное агентство по делам молодежи.