Абитуриенты смогут принести оригиналы документов в вуз в течение года обучения

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Абитуриентам разрешено приносить оригиналы документов в университет в течение всего первого года обучения, говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки.

"Согласно особенностям приемной кампании-2020, поступающие могут предоставить оригиналы документов в вуз не только при подаче документов, но и в течение всего первого года обучения", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что процесс зачисления в вузы России начался со среды, 22 августа учебные заведения выпустят приказы о зачислении. В этот же день и 23 августа планируется зачислять тех, кто поступает на бюджет по результатам вступительных экзаменов. Вторая волна зачислений пройдет 24 августа, ее итоги подведут 26 августа. О дополнительном приеме учебные заведения должны уведомить абитуриентов не позже 15 сентября.

Приемная кампания в вузах началась 20 июля, абитуриенты могли подать документы в вузы еще до получения результатов Единого государственного экзамена. Поступающим было разрешено подать их четырьмя способами: в электронной форме посредством электронной информационной системы организации, с использованием сервиса "Поступление в вуз онлайн", по почте либо лично, если позволяет эпидемическая обстановка в регионе.