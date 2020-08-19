В России за сутки выявили 4 828 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 828, общее количество инфицированных достигло 937 321. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

Согласно данным, суточный рост четвертый день не превышает 0,5%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Московской области (0,2%), Смоленской области (0,2%), Еврейской автономной области (0,2%), Чеченской республике (0,2%), Москве (0,3%), Калужской области(0,3%), Кабардино-Балкарской Республике (0,3%), Тамбовской области (0,3%), Тульской области (0,3%), Забайкальском крае (0,3%), Брянской области (0,3%), Северной Осетии (0,3%), Калининградской области (0,3%).

В частности, новый 691 случай выявлен в Москве, 162 - в Санкт-Петербурге, 151 - в Московской области, 147 - в Свердловской области, 138 - в Нижегородской области.

В настоящее время в стране продолжают лечение от коронавирусной инфекции 171 909 человек.

Вылечившиеся пациенты

Число вылечившихся в России пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 795.

Согласно данным штаба, всего выздоровели 749 423 человека, что составляет около 80% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.

В частности, за сутки были выписаны 1 242 пациента в Москве, 320 - в Нижегородской области, 289 - в Ростовской области, 259 - в Республике Чувашия, 178 - в Ямало-Ненецком АО.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 117 против 132 днем ранее.

За сутки было зарегистрировано 17 летальных исходов в Санкт-Петербурге, десять - в Москве, по шесть - в Свердловской и Омской областях, Красноярском крае.