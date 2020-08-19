Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 0,96

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России опустился в среду на 0,02, до уровня 0,96. В Москве этот показатель за сутки вновь не изменился и держится на отметке 1 с 14 августа, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, в последний раз превышал единицу 13 июля.

В шести из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших показатель находится ниже этой отметки. В Ханты-Мансийском автономном округе он опустился до 0,74, это самый низкий уровень с начала мая. В Свердловской области коэффициент составил 0,92, в Красноярском крае - 0,96, в Нижегородской области - 0,98, в Подмосковье и в Иркутской области - 0,99.

В Санкт-Петербурге, как и в Москве, показатель равен 1. В Воронежской области он вырос до 1,05, а в Ростовской области находится на отметке 1,01.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.