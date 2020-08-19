Доход главы СК РФ за прошлый год составил 12,4 млн рублей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Доход председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в 2019 году вырос и составил 12,4 млн рублей. Об этом говорится в опубликованных на сайте СК сведениях о доходах, расходах и имуществе руководящих сотрудников ведомства.

В 2018 году Бастрыкин заработал 11,5 млн рублей, в 2017 году - 16,5 млн рублей, а годом ранее - 7,9 млн рублей. В собственности у главы СК находится дача площадью 257,4 кв. м и доля в квартире площадью 216 кв. м (еще две доли в ней принадлежат супруге Бастрыкина и несовершеннолетнему ребенку). В 2018 году эта квартира еще находилась в пользовании председателя СК, а не в собственности.

Сейчас в пользовании Бастрыкина находится квартира площадью 224,4 кв. м и дача площадью 294,3 кв. м. Еще одна дача площадью 138,5 кв. м и земельный участок площадью 2 982 кв. м находятся в пользовании супруги Бастрыкина. Ее доход за прошлый год вырос более чем в полтора раза и составил 11,4 млн рублей (за 2018 год - 6,9 млн рублей).

Больше Бастрыкина в прошлом году заработали замруководителя следственного управления по Ставропольскому краю Анатолий Демин (16,6 млн рублей) и замруководителя Главного военного следственного управления (19 млн рублей.