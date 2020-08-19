Белорусский погранкомитет отказал во въезде 17 иностранным журналистам без аккредитации

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Пограничники Белоруссии 18 августа в пункте пропуска "Национальный аэропорт "Минск" отказали во въезде 17 представителям иностранных СМИ по причине отсутствия аккредитации для журналистской деятельности на территории страны. Об этом в среду сообщает пресс-служба Погранкомитета Белоруссии.

"Несмотря на то обстоятельство, что иностранцы скрывали истинные цели въезда в Беларусь, сообщая о планах по посещению различных достопримечательностей, обнаруженные удостоверения журналистов различных телерадиовещательных компаний и профессиональная аппаратура раскрывали намерения последних по осуществлению журналистской деятельности с нарушением белорусского законодательства", - говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркнули в комитете, у прибывших были выявлены "нетипичные для иностранцев крупные суммы наличной валюты".

Прибывшие 18 августа представители ТРК Deutsche Welle и ТРК Danmarks Radio, располагавшие аккредитацией Министерства иностранных дел для работы на территории Белоруссии, не имели проблем с пересечением границы, как и все законопослушные граждане, указали в комитете.