Тест на коронавирус главы Владимирской области показал отрицательный результат

ВЛАДИМИР, 19 августа. /ТАСС/. Тест на коронавирус губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который ушел на самоизоляцию после того, как врио его заместителя заразился коронавирусом, показал отрицательный результат, с 19 августа глава региона выходит из самоизоляции.

"Получил из лаборатории областной больницы результат анализов на COVID-19 - отрицательный. Все запланированные на сегодня мероприятия проведу в очном режиме", - сообщил Владимир Сипягин в среду на своей странице "ВКонтакте", уточнив, что анализы его коллег также показали отрицательный результат.

Меньше, чем за месяц Владимиру Сипягину пришлось дважды уходить на самоизоляцию. 17 августа губернатор Владимирской области сообщил, что сдал тест на коронавирус и ушел на самоизоляцию после того, как врио его заместителя Роман Годунин заразился коронавирусной инфекцией. 31 июля глава региона самоизолировался после празднования дня ВМФ в Севастополе, где он общался с заразившимся коронавирусной инфекцией губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. Тогда тест Сипягина на коронавирус также показал отрицательный результат.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6 017 случаев заболевания. 18 августа сообщалось о том, что в регионе от болезни вылечился 5 291 человек, за период наблюдения в области отмечено 190 летальных случаев.