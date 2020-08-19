Прощание с актером и режиссером Николаем Губенко началось в Москве

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РСФСР Николаем Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, началось в театре "Содружество актеров Таганки", передает корреспондент ТАСС.

Портрет Губенко размещен на входных дверях театра, который он возглавлял. В холле здания на экранах демонстрируют отрывки из его выступлений. Церемония проходит на Большой сцене театра. Гроб окружен многочисленными венками, в том числе от президента РФ и администрации президента, от коллег из театров Et cetera, "Школа современной пьесы".

В театре соблюдают необходимые меры предосторожности в связи с пандемией, у пришедших проститься с актером на входе проводят термометрию, выдают маски и перчатки тем, у кого они отсутствуют.

Похороны пройдут в этот же день на Кунцевском кладбище в Москве.

Губенко родился в Одессе 17 августа 1941 года. В 1960-х годах переехал в Москву и поступил на актерский факультет ВГИКа, который окончил в 1964 году и был принят в труппу Театра на Таганке. В том же 1964 году дебютировал в кино в фильме "Застава Ильича". Также с 1980-х годов был актером Театра на Таганке, а в 1987-1991 годах - главный режиссер театра. Затем возглавил театр "Содружество актеров Таганки", был заместителем председателя Мосгордумы.