Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Николая Губенко

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР, зампредседателя Мосгордумы Николая Губенко. Телеграмма опубликована в среду на сайте кабмина.

Губенко умер 16 августа на 79-м году жизни. Прощание с ним пройдет в среду в театре "Содружество актеров Таганки", который он возглавлял.

"Николай Николаевич прожил интересную жизнь, был уникальным человеком, талантливым, многогранным. Долгие годы Николай Николаевич совмещал театральную деятельность с общественной и депутатской. Возглавляя театр "Содружество актеров Таганки", он оставался верен традициям знаменитой труппы, радовал зрителей замечательными постановками. Проявил себя настоящим профессионалом на партийной работе, где делал все, чтобы жизнь людей стала лучше", - отметил глава правительства.

Губенко родился в Одессе 17 августа 1941 года. В 60-х годах переехал в Москву и поступил на актерский факультет ВГИКа, который окончил в 1964 году и был принят в труппу Театра на Таганке. В том же 1964 году дебютировал в кино в фильме "Застава Ильича". Также с 1980-х годов являлся актером Театра на Таганке, а в 1987-1991 годах - главным режиссером театра. Затем возглавил театр "Содружество актеров Таганки".