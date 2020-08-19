Замминистры МВД заработали в прошлом году от 4 до 26 млн рублей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Наибольший доход за 2019 год среди заместителей главы МВД РФ задекларировал Виталий Шулика - более 26 млн рублей, доходы других замминистров варьируются от 4 до 6 млн. Это следует из сведений о доходах и имуществе сотрудников МВД, опубликованных на официальном сайте министерства.

Доход Шулики с 1 января по 31 декабря 2019 года составил более 26 млн рублей, это в шесть раз больше, чем в позапрошлом году. Доход других заместителей министров составил от 4 до 6 млн рублей. Так, первый замглавы МВД Александр Горовой заработал 4,6 млн руб., замминистра Аркадий Гостев - 4,5 млн рублей, статс-секретарь Игорь Зубов заработал 5,4 млн рублей, еще один замглавы Михаил Ваничкин задекларировал доход в 6,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что глава МВД России Владимир Колокольцев заработал в 2019 году около 13 млн рублей. В собственности у министра три земельных участка, два жилых дома, две квартиры и гаражный бокс. Также Колокольцеву принадлежат автомобиль Toyota Land Cruiser и мотоцикл BMW.