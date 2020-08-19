Станцию метро "Новокрестовская" в Петербурге переименовали в "Зенит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Название станции метрополитена Санкт-Петербурга "Новокрестовская" сменили на "Зенит". Изменения внесены в Единый государственный реестр недвижимости, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе городского комитета по транспорту.

С предложением переименовать станцию в городское правительство ранее обратился футбольный клуб "Зенит". Его руководство отмечало, что рассчитывает на переименование станции до конца футбольного сезона, то есть до конца мая 2020 года. Клуб также заявлял о готовности покрыть расходы на переименование.

"Станция "Новокрестовская" официально переименована в "Зенит". Соответствующие изменения 14 августа внесены в Единый государственный реестр недвижимости", - сказала собеседница агентства.

Схемы метро в городской подземке начнут менять с 20 августа. Ранее Санкт-Петербургская межведомственная комиссия по наименованиям (топонимическая комиссия) поддержала переименование станции метро в честь петербургского футбольного клуба "Зенит", ставшего по итогам этого сезона шестикратным обладателем титула чемпиона России.