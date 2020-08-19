Республика Сербская намерена заказать 1 млн доз российской вакцины "Спутник V"

БЕЛГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Республика Сербская (входит в Боснию и Герцеговину) намерена заказать 1 млн доз российской вакцины "Спутник V" до конца года. Об этом в интервью порталу Glas Srpske заявил в среду глава Представительства Республики Сербской в России (входит в структуру кабинета министров республики) Душко Перович.

"Мы направили официальный запрос от имени Республики Сербской, что мы заинтересованы получить вакцину, когда она будет сертифицирована. Кроме того, премьер республики Радован Вишкович направил официальный запрос через российское посольство. Премьер сказал, что 1 млн доз для начала нам было бы достаточно", - заявил Перович, добавив, что вакцина могла бы поступить в республику до конца года.

Комментируя недовольство такими переговорами со стороны боснийской части Боснии и Герцеговины, Перович заявил, что речь идет о недобросовестной экономической конкуренции. "Речь идет о лоббировании людей, которые возмущаются русскими лекарствами, хотя они и на 30% дешевле западных, а по качеству не уступают, а может даже и лучше. Их негодование - это политика и чей-то экономический интерес", - заявил представитель кабмина.

Перович также сообщил о предстоящем этой осенью визите сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика в Россию с визитом и выразил надежду на скорейшее восстановление экономического и политического сотрудничества, прерванного пандемией.

Согласно последним данным, население Республики Сербской составляет около 1,15 млн человек.