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Иностранные студенты МГУ с 1 сентября будут обучаться в дистанционном формате

Университет подготовил специальную "систему студенческой поддержки" для связи иностранцев с русскими студентами
Здание МГУ Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Здание МГУ
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Иностранные студенты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова с начала нового учебного года будут обучаться в дистанционном формате, сообщила в среду пресс-служба вуза.

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"Более 9 тыс. заявлений от абитуриентов из 50 стран принял Московский университет за время приемной кампании 2020 года. Для иностранных студентов учеба начнется 1 сентября в удаленном формате", - говорится в сообщении.

МГУ подготовил специальную "систему студенческой поддержки" (buddy system) для связи иностранцев с русскими студентами, а также онлайн-мероприятия о традициях и особенностях обучения в университете, о культуре России и достопримечательностях Москвы.

"Для иностранных студентов учеба в сентябре начнется в удаленном формате. Но это не означает, что ребята будут оторваны от того, что происходит в стенах МГУ. Каждый иностранный студент сможет найти себе друга в рамках "системы студенческий поддержки". Мы ждем наших вновь поступивших, а также обучающихся на старших курсах иностранных студентов и с радостью пригласим их для начала очного обучения, как только будет получено разрешение на их приезд в РФ", - привели в пресс-службе слова ректора МГУ Виктора Садовничего.

Ректор вуза отметил, что в этом году значительно вырос конкурс среди иностранных граждан. "По некоторым направлениям подготовки конкурс превысил 4 человека на место", - отметил Садовничий.

Теги
РоссияСадовничий, Виктор АнтоновичПандемия COVID-19
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