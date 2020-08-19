Туристы с октября смогут получить кешбэк за отдых в 62 отелях и санаториях Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Отдыхающие с 1 октября смогут получить кешбэк за размещение в 62 отелях и санаториях Крыма, вошедших в программу стимулирования доступных внутренних туристских поездок, разработанную Ростуризмом. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Минтуризма республики.

"В течение недели с 21 по 28 августа можно купить акционные крымские предложения, действующие в рамках программы с 1 октября до конца года. Но отдохнуть в Крыму с кешбэком с 1 октября можно будет не только на ЮБК (Южном берегу Крыма), но и в знаменитых сакских грязелечебницах и евпаторийских санаториях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по условиям программы, доступны к продаже предложения от четырех ночей стоимостью от 25 тыс. рублей. Туристу вернется 5 тыс. рублей за тур стоимостью от 25 до 50 тыс. рублей, 10 тыс. рублей за туры стоимостью от 50 до 70 тыс. рублей и 15 тыс. рублей за тур от 75 тыс. рублей.

"Именно осенью Крым раскрывает свой лечебно-оздоровительный потенциал. В октябре жара уже спадает, и можно начинать проводить лечебные процедуры. Крым - это традиционный курорт по лечению и реабилитации заболеваний верхних дыхательных путей. И в целом у нашего региона серьезная лечебно-оздоровительная база, а это как раз то, что сейчас актуально для страны, на фоне пандемии", - сказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, слова которого приводятся в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что продажа будет вестись на сайте мирпутешествий.рф с помощью карт платежной системы "МИР", с возвратом кешбека в срок до пяти дней. "Всего на программу стимулирования внутренних турпоездок, подготовленную Ростуризмом, правительство выделило 15 млрд рублей. Согласно программе, туристы смогут получить выплату как за пакетные туры, которые включают перелет и проживание, так и отдельно за проживание", - уточняется в сообщении.