На Кубани около 250 гостиниц и отелей войдут в программу кешбэка для туристов

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Около 250 средств размещения отдыхающих в Краснодарском крае войдут в программу частичного возмещения затрат туристам, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани в среду.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила возврата средств при покупке туров по России. Согласно постановлению, компенсация за покупку туров по России будет автоматически начисляться на карты туристов в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Отмечается, что условия программы распространяются на туры, круизы, а также проживание в гостинице. Список предложений будет опубликован 21 августа в полночь на сайте "Мирпутешествий.рф".

"Предварительно в программу войдут 249 средств размещения, сейчас идет этап заключения соглашений", - сообщили в пресс-службе. По данным министерства, в регионе работают 5 тыс. коллективных средств размещения и 3,8 тыс. индивидуальных.

Ранее сообщалось, что в текущем сезоне в условиях пандемии общий турпоток с начала года в Краснодарский край составил 5,3 млн человек, это на 40% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За летний период курорты приняли более 3,8 млн отдыхающих. Заполняемость гостиничного фонда на Черноморском побережье сейчас в среднем превышает 83%, на Азовском - 82%, в степной зоне и предгорье она составляет порядка 46%, самая высокая загрузка наблюдается в Сочи, она превышает 90%. Наибольшим спросом пользуются отели премиум-класса категории четыре-пять звезд, где свободных номеров не остается.

Курортный сезон в Краснодарском крае в этом сезоне начался позднее, чем обычно из-за пандемии: с 1 июня возобновили работу санатории с медицинской лицензией. Действующий с марта в регионе карантин был снят с 21 июня, после чего туристы начали приезжать без каких-либо ограничений. Граница РФ с Абхазией открылась 1 августа, авиасообщение между Россией и курортным городами Турции возобновилось 10 августа.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2019 году общий турпоток в нем составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. В текущем сезоне в регионе ожидают около 7 млн туристов. Из-за пандемии коронавируса на Кубани введен мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.