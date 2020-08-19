Кабмин внес в Госдуму законопроект о вызове экстренных служб по единому номеру 112

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Законопроект об обеспечении вызова любых экстренных служб в РФ по единому номеру 112 внесен в Госдуму. Документ, разработанный правительством РФ, размещен в среду в думской электронной базе данных.

О разработке этого законопроекта ранее сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на заседании кабмина 12 августа он отметил, что документ "вводит комплексное правовое регулирование в этой сфере, четко разграничивает полномочия по эксплуатации и развитию системы между всеми уровнями власти - от федеральных структур до диспетчерских в регионах". Премьер-министр заявил, что единый номер вызова экстренных служб 112 заработает на территории всей России в 2021 году, сейчас же такая возможность есть у жителей 56 регионов.

"Предлагается определить систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 субъекта Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Документ подразумевает создание в регионах операторов системы-112 и диспетчерских служб (структурных подразделений экстренных служб, обеспечивающих прием вызова по единому номеру от оператора системы-112).

Цели законопроекта - снижение ущерба и потерь от происшествий и ЧС, разграничение полномочий в области эксплуатации системы-112 между федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в создании и эксплуатации данной системы.

"Принятие законопроекта также установит единые принципы, требования, временные параметры, регламенты создания, функционирования и развития системы-112, реализация которых в настоящее время осуществляется на основании методических рекомендаций, совместных писем и обращений МЧС России и Минкомсвязи России, поручений правительства Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.