Власти Комсомольска-на-Амуре разбираются с ситуацией вокруг авторских прав на скульптуры

ХАБАРОВСК, 19 августа. /ТАСС/. Мэр города Комсомольск-на-Амуре Александр Жорник поручил разобраться с обвинениями в нарушении авторских прав скульптора Арсена Аветисяна, о чем заявила одна из арт-галерей после установки артобъектов в городском сквере. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе городской администрации.

В 2018 году в городе по программе "Формирование комфортной городской среды" проводилось благоустройство сквера у драматического театра, в рамках которого местный скульптор изготовил четыре артобъекта в виде масок. По данным городской администрации, он заявлял, что эти маски являются репликами артобъектов армянского скульптора. В 2019 году артобъекты увезли на реставрацию из-за того, что те стали разрушаться, на прошлой неделе их вернули на место.

"В соцсетях мы увидели сообщения одной из галерей о том, что эти артобъекты нарушают авторские права и оскорбляют память скульптора Аветисяна. Мэр города поручил юристам и представителям управления дорожной деятельности, отвечающего за благоустройство, разобраться в ситуации", - сказал представитель пресс-службы. Он добавил, что в случае, если будет установлено нарушение авторских прав, артобъекты уберут из публичного пространства.

Галерея Form & Bronze в Instagram и Facebook опубликовала обращение о нарушении авторских прав. "Вопрос охраны интеллектуальной собственности всегда стоит очень остро. Особенно в сфере искусства, где так часты заимствования, схожие идеи и средства их воплощения. Но когда создаются практически идентичные работы с теми, что уже существуют, без указания мастера, происходит жесткое нарушение авторских прав. Именно с такой ситуацией столкнулись и мы. Увидев скульптуры, установленные в сквере Драматического театра в Комсомольске-на-Амуре, мы испытали ужас. Мало того, что они были очевидно сделаны с авторских скульптур Арсена Аветисяна, так и их качество оставляло желать лучшего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фотографии комсомольских артобъектов были поданы на экспертизу, которая определила их репликами оригинальных авторских произведений, создание которых возможно только с согласия автора.

Аветисян - армянский и российский скульптор, член Союза художников России, член Союза художников Армении, член Международной федерации художников ЮНЕСКО, погиб в автокатастрофе в 2004 году.