В Telegram появились стикеры в поддержку Лукашенко

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. В Telegram появились стикеры, агитирующие за президента республики Александра Лукашенко. В частности, они были опубликованы в каналах, освещающих деятельность государственных структур.

Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

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"Отстоим батьку", "Позор предателям", "За порядок в стране", "#ямыбатька", - такие лозунги используются на картинках.

Оппозиционные каналы в свою очередь уже несколько дней назад предложили свои бело-красные стикеры: "Мы победим", "Нет насилию", "Нас много".

В Минске на вечер 19 августа запланированы два провластных митинга и традиционная акция оппозиции.