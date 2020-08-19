В Севастополе создали детский технопарк "Юнармии"

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Площадку, где воспитанники "Юнармии" смогут заниматься научно-техническим творчеством, создали в Севастополе при содействии Севастопольского государственного университета (СевГУ), сообщил начальник штаба регионального отделения "Юнармии" Владимир Коваленко.

"В настоящее время приняты все необходимые решения, отряд сформирован, трудоустраивается педагог - выпускник СевГУ. Прямо сейчас он проводит с детьми занятие по истории создания средств противовоздушной обороны. Считаю, что это [детский технопарк] - перспективное направление для развития юнармейского движения совместно с военно-промышленным комплексом страны", - сказал Коваленко, презентуя площадку делегации Минобороны, возглавляемой первым заместителем начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Алексеем Цыганковым.

Он пояснил, что дети будут создавать собственные проекты по различным техническим направлениям. База для занятий создана на производственно-техническом предприятии "Гранит" (филиал концерна "Алмаз - Антей" в Севастополе). Методическую помощь оказывает СевГУ.

"Будем отбирать одаренную технически молодежь, которую будем мотивировать на получение технических профессий, получение высшего технического образование и работа на предприятиях, НИИ военно-промышленного комплекса страны. Также планируем организовать взаимодействие с технополисом "Эра" в плане продвижения ребят, наиболее одаренных и проявивших свои навыки в рационализаторстве и изобретательстве на службу в научных ротах", - добавил Коваленко.