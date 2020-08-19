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Пандемия COVID-19

Иностранные студенты начнут учебу в РФ после прохождения карантина и теста на коронавирус

В десятку стран, из которых приезжает учиться наибольшее число таких студентов, входят Казахстан, Туркмения, Узбекистан, Китай, Таджикистан, Украина, Индия, Белоруссия, Азербайджан и Киргизия
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Иностранные студенты в России смогут начать учебу только после двухнедельного карантина и сдачи теста на наличие коронавируса, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

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"Иностранные студенты из стран, с которыми налажено международное сообщение, смогут приступить к занятиям в традиционном формате после двухнедельного карантина и сдачи теста на наличие коронавируса. В случае отсутствия возможности прибыть на обучение к началу учебного года в связи с ограничением международного сообщения иностранные студенты смогут изучать образовательную программу в дистанционном формате до снятия соответствующих ограничений", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в 2019-2020 учебном году в России обучались 297 993 иностранных студента. В десятку стран, из которых приезжает учиться наибольшее число таких студентов, входят Казахстан, Туркмения, Узбекистан, Китай, Таджикистан, Украина, Индия, Белоруссия, Азербайджан и Киргизия.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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