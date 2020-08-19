В Минюсте заявили, что для посещения Фургала в СИЗО депутатам нужно разрешение следователя

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Депутаты Госдумы могут без специального разрешения посещать следственные изоляторы в целях контроля, однако для свидания с определенными обвиняемыми им нужно разрешение следователя. Такое разъяснение дала пресс-служба Минюста России в связи с заявлением лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что ему и парламентариям от партии не дали встретиться с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом в СИЗО "Лефортово".

В Минюсте разъяснили, что ч. 5 ст. 7 закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" предусматривает право депутатов Госдумы "в целях осуществления контроля в пределах своей компетенции" без специального разрешения посещать следственные изоляторы. "При этом в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ порядок содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей определяется федеральным законом, статьей 18 которого предусмотрено, что подозреваемым и обвиняемым свидание с иными лицами может быть предоставлено на основании письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело", - сообщили в Минюсте.

В среду Жириновский заявил, что его и других парламентариев ЛДПР не пустили в камеру к Фургалу, ссылаясь на проходившие следственные действия. Сам Жириновский уверен, что Фургала перевели в другую камеру. Лидер ЛДПР также сообщил, что думская фракция партии будет добиваться встречи с Фургалом и отстранения начальника СИЗО "Лефортово" Алексея Ромашева.