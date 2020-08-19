В Вене возложили венки по случаю 75-летия памятника советским солдатам на Шварценбергплац

ВЕНА, 19 августа. /ТАСС/. Церемония возложения венков и цветов состоялась в среду по случаю 75-летия со дня открытия памятника советским воинам-освободителям в Вене, павшим в годы Второй мировой войны. Самый известный в Австрии монумент советским солдатам на площади Шварценбергплац был открыт 19 августа 1945 года.

Юбилей памятника пришли отметить представители загранучреждений России и стран СНГ в Австрии, австрийских властей и общественности. В памятном мероприятии принял участие заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, первый председатель Национального совета Австрии Вольфганг Соботка, посол России в Австрии Дмитрий Любинский, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Российский посол в Австрии Дмитрий Любинский отметил, что памятник на площади Шварценбергплац в Вене был первым в Европе монументом советским солдатам, павшим в годы Второй мировой войны. По случаю 75-летия со дня его открытия он поблагодарил всех партнеров и друзей России в Австрийской Республике за высокую культуру памяти.

Памятник советским воинам на площади Шварценбергплац в Вене был сооружен в память о 17 тыс. советских солдат, погибших в ходе Венской наступательной операции во время Второй мировой войны. Идея создания монумента принадлежала советскому командованию.

Памятник был открыт 19 августа 1945 года. Он представляет собой 12-метровую фигуру солдата. На груди воина пистолет-пулемет Шпагина, на голове золотой шлем, в одной руке он держит знамя Победы, в другой - золотой щит с гербом СССР. Фигура солдата установлена на 20-метровом постаменте. На нем высечены приказ Сталина об освобождении Вены, текст стихотворного обращения Сергея Михалкова к воинам, второй куплет государственного гимна СССР в редакции 1943 года и цитата из речи Сталина от 9 мая 1945 года. За памятником расположена колоннада с гравировкой на русском языке: "Вечная слава героям Красной армии, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость народов Европы". По краям установлены фигуры советских солдат в момент боя.