{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Ярославской области с 20 августа возобновится продажа билетов на спектакли и концерты

Зрители смогут их посещать с 10 сентября

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Продажа билетов в кассах театров, цирков и концертных залов в Ярославской области возобновится 20 августа, с 10 сентября планируется возобновление показов спектаклей и проведения концертов. Об этом на своей странице в Facebook написал губернатор области Дмитрий Миронов.

"Продолжаем постепенно снимать существующие ограничения. С 20 августа разрешим продажу билетов в кассах театров, цирков, концертных залов и домов культуры. С 10 сентября, при благоприятной эпидемиологической обстановке, зрители смогут посещать спектакли, концерты и цирковые представления", - написал Миронов.

По его словам, зрительные залы будут заполняться не более чем на половину. Расстояние между зрителями в зале должно составлять не менее одного посадочного места. "Все остальные ограничения сохраняются в полном объеме", - добавил Миронов.

Ярославская область с 20 июня перешла на второй этап снятия ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавируса.

В регионе с начала пандемии коронавирус выявили у 6 772 человек. Общее число выздоровевших - 6 033. Умерли 32 человека. За прошедшие сутки в области выявлено 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Теги
РоссияМиронов, Дмитрий ЮрьевичЯрославская областьПандемия COVID-19
Кабмин выделит еще 212,8 млн рублей на ежемесячные выплаты классным руководителям
Всего на эту меру поддержки в 2020 году направят 24,73 млрд рублей
Читать полностью