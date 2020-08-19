В Ярославской области с 20 августа возобновится продажа билетов на спектакли и концерты

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Продажа билетов в кассах театров, цирков и концертных залов в Ярославской области возобновится 20 августа, с 10 сентября планируется возобновление показов спектаклей и проведения концертов. Об этом на своей странице в Facebook написал губернатор области Дмитрий Миронов.

"Продолжаем постепенно снимать существующие ограничения. С 20 августа разрешим продажу билетов в кассах театров, цирков, концертных залов и домов культуры. С 10 сентября, при благоприятной эпидемиологической обстановке, зрители смогут посещать спектакли, концерты и цирковые представления", - написал Миронов.

По его словам, зрительные залы будут заполняться не более чем на половину. Расстояние между зрителями в зале должно составлять не менее одного посадочного места. "Все остальные ограничения сохраняются в полном объеме", - добавил Миронов.

Ярославская область с 20 июня перешла на второй этап снятия ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавируса.

В регионе с начала пандемии коронавирус выявили у 6 772 человек. Общее число выздоровевших - 6 033. Умерли 32 человека. За прошедшие сутки в области выявлено 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией.