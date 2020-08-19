{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ростовской области утвердили региональную программу по борьбе с бедностью до 2030 года

Ее целью является, в частности, обеспечение устойчивого роста реальных доходов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 августа. /ТАСС/. Власти Ростовской области утвердили региональную программу по снижению уровня бедности в регионе, согласно которой он должен снизиться в два раза к 2030 году по сравнению с 2017 годом. Соответствующий документ опубликован в среду на сайте регионального правительства.

"Целью региональной программы является обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан и снижение в два раза уровня бедности в Ростовской области к 2030 году относительно 2017 года", - говорится в документе.

Как отмечается в документе, доля населения Ростовской области с доходами ниже величины прожиточного минимума составляла в 2017 году - 13,9% (588,2 тыс. человек), в 2018 году - 13,2% (558,1 тыс. человек), в 2019 году - 13,3% (558,9 тыс. человек).

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития РФ до 2030 года, который вносит ряд изменений в текущие нацпроекты. Новый указ сдвинул целевой показатель средней ожидаемой продолжительности жизни россиян "вправо" - до 78 лет в 2030 году. Также со сдвигом сроков была сохранена цель по уменьшению в России в два раза уровня бедности. Выступая в среду в Госдуме, премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что основной целью работы правительства является улучшение качества жизни людей.

Теги
РоссияРостовская область
Кабмин выделит еще 212,8 млн рублей на ежемесячные выплаты классным руководителям
Всего на эту меру поддержки в 2020 году направят 24,73 млрд рублей
Читать полностью