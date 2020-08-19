В Ростовской области утвердили региональную программу по борьбе с бедностью до 2030 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 августа. /ТАСС/. Власти Ростовской области утвердили региональную программу по снижению уровня бедности в регионе, согласно которой он должен снизиться в два раза к 2030 году по сравнению с 2017 годом. Соответствующий документ опубликован в среду на сайте регионального правительства.

"Целью региональной программы является обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан и снижение в два раза уровня бедности в Ростовской области к 2030 году относительно 2017 года", - говорится в документе.

Как отмечается в документе, доля населения Ростовской области с доходами ниже величины прожиточного минимума составляла в 2017 году - 13,9% (588,2 тыс. человек), в 2018 году - 13,2% (558,1 тыс. человек), в 2019 году - 13,3% (558,9 тыс. человек).

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития РФ до 2030 года, который вносит ряд изменений в текущие нацпроекты. Новый указ сдвинул целевой показатель средней ожидаемой продолжительности жизни россиян "вправо" - до 78 лет в 2030 году. Также со сдвигом сроков была сохранена цель по уменьшению в России в два раза уровня бедности. Выступая в среду в Госдуме, премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что основной целью работы правительства является улучшение качества жизни людей.