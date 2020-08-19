Часть кировских вузов предусмотрит свободный график посещений занятий и трансляцию лекций

КИРОВ, 19 августа. /ТАСС/. Вузы в Кировской области планируют начать учебный год в очном формате, при этом некоторые учебные заведения предусмотрят свободный график посещений занятий и онлайн-трансляцию лекций. Об этом сообщается на сайте правительства области.

"Высшие учебные заведения региона готовятся организовать очные занятия с учетом рекомендаций. Что касается посещения студентами всех лекций, некоторые вузы уже предприняли меры. Например, в МФЮА [Московский финансово-юридический университет, филиал в Кирове] на сентябрь и октябрь вводится свободный график посещения занятий. В аудиториях установлено специальное оборудование, что позволит транслировать лекции преподавателей онлайн", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Вятского государственного университета, трансляцию лекций готовы организовать и в ВятГУ в случае, если появится такой запрос от студентов. Университет также готовится начать учебный год в очном формате с обязательным ношением масок, всех студентов обеспечат масками.

По данным правительства области, во всех вузах и школах на входе должна быть организована бесконтактная термометрия, обработка рук дезинфицирующими средствами. Также руководителям образовательных учреждений рекомендовано обеспечить возможность обеззараживания воздуха. Торжественные линейки планируют провести для первых курсов вузов на открытом воздухе и с соблюдением социальной дистанции. Также разрешена работа бассейнов в спорткомплексах вузов, но только для одной группы учащихся в соответствии с расписанием.

По словам министра здравоохранения Андрея Черняева, с 20 августа в регион поступит первая партия вакцины против гриппа, в первую очередь планируют сделать прививки преподавателям и учащимся, а также медицинским работникам. Кроме того, 20 августа специалисты министерства образования и Роспотребнадзора проведут для директоров школ, ректоров и специалистов вузов обучающий семинар, который будет посвящен инструктажу по выполнению всех рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции.

По состоянию на утро 19 августа в Кировской области выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. Таким образом, в регионе выявлено 5 877 случаев заражения. В инфекционных госпиталях проходят лечение 772 пациента, у 457 человек из их числа коронавирус протекает с пневмонией, в отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 20 пациентов. Общее число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 5 047.