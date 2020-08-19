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Пандемия COVID-19

Рекомендации Роспотребнадзора колледжам

В частности, иностранных студентов нужно будет отправлять на двухнедельную самоизоляцию, а учащихся вечерних и заочных отделений переводить на дистанционное обучение
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© Егор Алеев/ТАСС

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для колледжей с учетом повышенных требований безопасности из-за коронавируса..

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  • Не проводить массовые мероприятия в колледжах.
  • Не допускать скопления студентов в холлах, коридорах, при входе в аудитории.
  • Занятия физкультурой максимально перенести на открытый воздух, а если они проходят в закрытых сооружениях, обеспечить их проведение "с учетом разобщения по времени разных учебных групп".
  • Иностранных студентов отправлять на двухнедельную самоизоляцию.
  • Занятия заочных и вечерних групп по возможности переводить в дистанционный формат.
  • В зависимости от эпидобстановки пересматривать режим работы колледжей, включая расписание занятий и практики.
  • Измерять учащимся температуру бесконтактным способом на входе в учебное заведение.
  • Уделять особое внимание санитарно-гигиеническим мероприятиям, в частности, уборке, дезинфекции и проветриванию помещений, а также проведению инструктажей для сотрудников "об ответственности за сохранение здоровья и безопасности обучающихся".
  • Вести работу среди студентов по гигиеническому воспитанию и мерам профилактики коронавируса, включая просмотр видео, проведение лекций и конкурсов.
  • Обеспечивать персонал общежитий запасом масок, перчаток, дезинфицирующих салфеток и антисептиков для рук, при централизованной стирке разводить потоки грязного и чистого белья.
  • Выделять в общежитиях помещения под обсерваторы для 14-дневной самоизоляции иностранных учащихся.
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