Рекомендации Роспотребнадзора колледжам

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для колледжей с учетом повышенных требований безопасности из-за коронавируса..
- Не проводить массовые мероприятия в колледжах.
- Не допускать скопления студентов в холлах, коридорах, при входе в аудитории.
- Занятия физкультурой максимально перенести на открытый воздух, а если они проходят в закрытых сооружениях, обеспечить их проведение "с учетом разобщения по времени разных учебных групп".
- Иностранных студентов отправлять на двухнедельную самоизоляцию.
- Занятия заочных и вечерних групп по возможности переводить в дистанционный формат.
- В зависимости от эпидобстановки пересматривать режим работы колледжей, включая расписание занятий и практики.
- Измерять учащимся температуру бесконтактным способом на входе в учебное заведение.
- Уделять особое внимание санитарно-гигиеническим мероприятиям, в частности, уборке, дезинфекции и проветриванию помещений, а также проведению инструктажей для сотрудников "об ответственности за сохранение здоровья и безопасности обучающихся".
- Вести работу среди студентов по гигиеническому воспитанию и мерам профилактики коронавируса, включая просмотр видео, проведение лекций и конкурсов.
- Обеспечивать персонал общежитий запасом масок, перчаток, дезинфицирующих салфеток и антисептиков для рук, при централизованной стирке разводить потоки грязного и чистого белья.
- Выделять в общежитиях помещения под обсерваторы для 14-дневной самоизоляции иностранных учащихся.