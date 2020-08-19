СМИ: стремительный рост числа заразившихся коронавирусом отмечен в Словакии

ПРАГА, 19 августа. /ТАСС/. Количество новых случаев заражения коронавирусом в Словакии составило за последние сутки 100, что на 85 больше, чем было выявлено в предыдущий день. Об этом сообщило в среду Словацкое радио со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Стремительный рост числа новых случаев заражения коронавирусом свидетельствует о значительном усложнении санитарно-эпидемиологической ситуации в Словакии. Глава Минздрава Марек Крайчи в этой связи предупредил общественность о начале второй волны пандемии. Она, по его словам, ударит по республике сильнее, чем первая.

Граждане, сказал министр, должны строго соблюдать меры личной гигиены и социальную дистанцию. Рекомендуется использовать медицинские маски в общественных местах. Также нежелателен выезд за рубеж, где можно заразиться коронавирусом.

С начала пандемии общее число инфицированных коронавирусом в Словакии, население которой составляет около 5,5 млн человек, достигло 3 022, включая выздоровевших. От осложнений, вызываемых вирусом, умерли 33 жителя республики, вылечились - 1 997.

В данный момент в Словакии проходят лечение 992 пациента, 42 из которых госпитализированы. Наиболее сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация наблюдается в Братиславе и в районе города Сенец на западе республики.

Минздрав Словакии объявил о появлении коронавирусной инфекции на территории страны 6 марта. С тех пор тестирование прошли 300 586 жителей, из которых 3 684 - в течение прошедших суток.