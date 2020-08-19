Кабмин выделит еще 212,8 млн рублей на ежемесячные выплаты классным руководителям

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым на ежемесячные выплаты классным руководителям будут выделены дополнительные 212,8 млн рублей. Соответствующий документ опубликован в среду на сайте кабмина.

"На ежемесячные выплаты классным руководителям будет выделено еще 212,8 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Дополнительное финансирование потребовалось в связи с тем, что преподавателей, которые исполняют такие обязанности, с 1 сентября станет еще больше. Всего на эту меру поддержки в 2020 году направят 24,73 млрд рублей", - говорится в пояснительной записке к документу.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что классным руководителям в школах надо с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату в размере не менее 5 тыс. рублей. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что доплату получат порядка 838 тыс. учителей.