Песков не стал комментировать информацию о перелетах самолета ФСБ

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в среду журналистам, что не располагает информацией о перелетах самолета, якобы принадлежащего ФСБ.

В ночь на среду в СМИ появилась информация о прилете самолета Ту-214, который, как утверждалось, использует спецслужба, в Минск из столичного аэропорта Внуково.

"Я про самолет ничего не могу сказать, я просто не располагаю информацией о перелетах", - сказал Песков, подчеркнув, что воздушный траффик между Россией и Белоруссией достаточно оживленный.