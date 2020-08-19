{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков не стал комментировать информацию о перелетах самолета ФСБ

Ранее в СМИ появилась информация о прилете самолета Ту-214 в Минск из столичного аэропорта Внуково

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в среду журналистам, что не располагает информацией о перелетах самолета, якобы принадлежащего ФСБ.

В ночь на среду в СМИ появилась информация о прилете самолета Ту-214, который, как утверждалось, использует спецслужба, в Минск из столичного аэропорта Внуково.

"Я про самолет ничего не могу сказать, я просто не располагаю информацией о перелетах", - сказал Песков, подчеркнув, что воздушный траффик между Россией и Белоруссией достаточно оживленный.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Кабмин выделит еще 212,8 млн рублей на ежемесячные выплаты классным руководителям
Всего на эту меру поддержки в 2020 году направят 24,73 млрд рублей
Читать полностью