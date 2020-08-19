В Пермском крае бесплатным горячим питанием обеспечат почти 140 тыс. школьников

ПЕРМЬ, 19 августа. /ТАСС/. Власти Пермского края направят 860 млн рублей, из которых 400 млн рублей - средства федерального бюджета, на обеспечение учеников начальных классов горячим питанием, бесплатно питаться с начала учебного года будут почти 140 тыс. школьников. В настоящее время все пищеблоки готовы к работе, сообщается на сайте краевого правительства.

"В Прикамье с начала учебного года бесплатно питаться будут почти 140 тыс. учеников младших классов. В текущем году на обеспечение бесплатным горячим питанием по поручению президента Владимира Путина из федерального бюджета было выделено 400 млн рублей. Дополнительно на эти цели были направлены средства регионального бюджета в размере 460 млн рублей, что позволило обеспечить обед с более высокой стоимостью по сравнению с той суммой, которую Российская Федерация определила как базовую - 72,6 рублей", - сказано в сообщении.

По словам министра образования и науки Пермского края Раисы Кассиной, школы должны обеспечить размещение детей в обеденном зале не более чем в три перемены. "Сейчас мы с Роспотребнадзором разрабатываем типовое десятидневное меню с несколькими вариантами блюд", - отметила она на заседании правительства региона.

Кроме того, школы будут в индивидуальном порядке рассматривать возможность корректировки меню для детей, требующих особого питания, например, детей с аллергиями.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с 1 по 4 классы. По его словам, в тех регионах, где уже есть техническая готовность, это нужно сделать с 1 сентября 2020 года, а в целом по стране подобная мера должна быть реализована не позднее 1 сентября 2023 года.