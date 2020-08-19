В Испании из-за пандемии решили изолировать город с населением 4 тыс. человек

По ее информации, в населенном пункте, где проживают около 4 тыс. человек, было выявлено 99 инфицированных. Одна из локальных вспышек в городке связана с предсвадебным мальчишником. Теперь меру региональных властей должен одобрить суд. После этого будет ограничен въезд и выезд из населенного пункта.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено около 364 тыс. заболевших, свыше 28,6 тыс. пациентов умерли. В середине марта в Испании был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня.

Уровень заражения коронавирусом в Испании снизился по сравнению с апрельскими показателями. Тем не менее после смягчения ограничений в стране все чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. В этой связи региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры.