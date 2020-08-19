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Пандемия COVID-19

В Испании из-за пандемии решили изолировать город с населением 4 тыс. человек

Речь идет о городе Вильямалеа

МАДРИД, 19 августа. /ТАСС/. Правительство испанского автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча решило изолировать небольшой город Вильямалеа из-за роста числа инфицированных новым коронавирусом. Об этом сообщила в среду газета El Diario.

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По ее информации, в населенном пункте, где проживают около 4 тыс. человек, было выявлено 99 инфицированных. Одна из локальных вспышек в городке связана с предсвадебным мальчишником. Теперь меру региональных властей должен одобрить суд. После этого будет ограничен въезд и выезд из населенного пункта.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено около 364 тыс. заболевших, свыше 28,6 тыс. пациентов умерли. В середине марта в Испании был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня.

Уровень заражения коронавирусом в Испании снизился по сравнению с апрельскими показателями. Тем не менее после смягчения ограничений в стране все чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. В этой связи региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры.

Теги
ИспанияПандемия COVID-19
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