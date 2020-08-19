Суд Киева повторно арестовал коллекцию картин Порошенко по делу о контрабанде

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева повторно арестовал коллекцию из 42 картин известных художников, служащих вещественными доказательствами в деле о контрабанде полотен, фигурантом которого является экс-президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщил в среду адвокат бывшего президента Украины Илья Новиков.

"Печерский районный суд повторно принял решение об аресте имущества, который был отменен Киевским апелляционным судом", - сказал он на брифинге в Киеве.

Киевский апелляционный суд 6 августа отменил арест картин Порошенко, удовлетворив жалобу стороны защиты. Адвокаты аргументировали необходимость отмены ареста тем, что в деле против Порошенко нет обоснованного обвинения в совершении им преступления.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины 26 мая вызвало Порошенко на допрос в рамках дела о "перемещении через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из картин всемирно известных художников". В списке указаны полотна Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Василия Сурикова, Ильи Глазунова, Исаака Левитана, Александра Бенуа, Юлия Клевера, Константина Коровина и других. Порошенко на допрос не явился, а вместо этого открыл выставку своих картин, фигурирующих в деле, в музее имени Ивана Гончара. Он заявил, что законно приобрел полотна. Позднее ГБР арестовало 42 полотна из коллекции экс-президента страны.

В дальнейшем защита Порошенко подала апелляцию на арест картин.