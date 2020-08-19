Что известно о конфликте вокруг шихана Куштау в Башкирии

В августе 2018 года БСК — крупнейший производитель пищевой соды в России, на долю которого приходится выпуск 85% этой продукции, — заявила о том, что сырья на разрабатываемом месторождении Шахтау хватит только до 2022 года, после чего компания может закрыться. В качестве возможного места для создания нового производства в БСК предложили шихан Тратау.

В Минпромторге эту идею поддержали, несмотря на то что гора является природным памятником и находится под охраной. Заместитель министра промышленности Виктор Евтухов заявил, что региональным властям необходимо снять охранный статус с Тратау, а предложенное в качестве альтернативы Гумеровское месторождение, по его словам, не подходит БСК из-за удаленности и качества сырья. Однако власти Башкирии отказались лишать Тратау статуса памятника природы и договорились с БСК, что компания займется добычей на другом шихане — Куштау.