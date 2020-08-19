Что известно о конфликте вокруг шихана Куштау в Башкирии

В Башкирии разворачивается конфликт между Башкирской содовой компанией, планирующей добывать сырье на шихане Куштау, и местными жителями, которые считают гору не просто одним из символов республики, но и священным местом. Противоречия вылились в открытое противостояние активистов с полицией и Росгвардией, а в ситуацию пришлось вмешаться главе республики.
Что такое шиханы?
Башкирские шиханы — четыре одиночные горы Тратау, Шахтау, Юрактау и Куштау, расположенные по берегам реки Белой. Во время пермского периода на территории Башкирии находилось море, поэтому сложенные из известняков горы представляют интерес для палеонтологов. Сейчас на склонах шиханов обитают животные, некоторые из которых занесены в Красную книгу. Два шихана — Тратау и Юрактау — имеют статус памятника природы, а Шахтау полностью уничтожен в процессе добычи сырья Башкирской содовой компанией (БСК).
Чем занимается БСК?
В августе 2018 года БСК — крупнейший производитель пищевой соды в России, на долю которого приходится выпуск 85% этой продукции, — заявила о том, что сырья на разрабатываемом месторождении Шахтау хватит только до 2022 года, после чего компания может закрыться. В качестве возможного места для создания нового производства в БСК предложили шихан Тратау.
В Минпромторге эту идею поддержали, несмотря на то что гора является природным памятником и находится под охраной. Заместитель министра промышленности Виктор Евтухов заявил, что региональным властям необходимо снять охранный статус с Тратау, а предложенное в качестве альтернативы Гумеровское месторождение, по его словам, не подходит БСК из-за удаленности и качества сырья. Однако власти Башкирии отказались лишать Тратау статуса памятника природы и договорились с БСК, что компания займется добычей на другом шихане — Куштау.
Как развивался конфликт?
Компромиссный вариант не устроил местных жителей. Конфликт между активистами и БСК обострился летом 2020 года после того, как компания начала геологоразведку в районе Куштау и вырубку леса.
В августе защитники шихана провели несколько акций протеста, требуя прекратить работы. Противостояние вылилось в открытые столкновения активистов с полицией и росгвардейцами. В республиканском управлении Росгвардии отмечали, что силовики не применяли специальных средств против митингующих, однако в результате стычек и с той, и с другой стороны были пострадавшие. В Совете по правам человека при главе Башкирии заявили, что полиция задержала несколько десятков активистов, часть из которых суд отправил под административный арест.
Под давлением общественности БСК объявила, что до урегулирования ситуации работы в районе Куштау проводиться не будут.
Как отреагировали власти?
Роль посредника между конфликтующими сторонами взял на себя глава Башкирии Радий Хабиров. Он поддержал идею активистов создать координационный совет, на котором будут обсуждаться вопросы, связанные с разработкой шихана. Однако первая запланированная встреча главы республики с активистами не состоялась. Сам Хабиров объяснил это тем, что на нее должны были прийти представители организации "Башкорт", признанной экстремистской.
19 августа Хабиров заявил, что власти республики рассматривают возможность выкупить контрольный пакет акций БСК (сейчас государству принадлежит 38% акций компании), чтобы спасти предприятие. Поддержку компании глава Башкирии назвал критически важной.