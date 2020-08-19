В ресторанах KFC в Казани появилось халяльное меню

КАЗАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Сеть ресторанов KFC запустила халяльное меню в двух ресторанах Казани. Об этом сообщила журналистам в среду пресс-служба KFC.

"Москва - KFC и франчайзинговый партнер компания "АмРест" с 10 августа запустили халяльное меню в двух ресторанах в Казани, расположенных по адресам ул. Краснококшайская, 140Б и ул. Декабристов, 131Д. Рестораны прошли проверку Комитета по стандарту "Халяль" Централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Комитет исследовал ингредиенты, входящие в состав блюд KFC, и по итогам выдал свидетельство о том, что в ресторанах обеспечены все условия для приготовления и продажи продукции с соблюдением норм ислама и установленных правил по производству и продаже продукции и услуг "Халяль", - говорится в сообщении.

Халяль (с араб. halal - разрешенный) - продукты или услуги, производимые или предоставляемые согласно нормам шариата. Термин применяются к сфере питания, услуг, финансирования, изготовления косметики и др.