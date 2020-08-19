Суперфинал конкурса "Лидеры России" пройдет в сентябре

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Суперфинал конкурса управленцев "Лидеры России" состоится в начале сентября. Об этом сообщил в среду генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров в ходе трансляции форума "Машук".

Суперфинал конкурса должен был пройти 27-31 марта в Сочи, но был перенесен из-за пандемии нового коронавируса.

"В начале сентября [пройдет] суперфинал "Лидеров России", это наш флагманский конкурс", - сказал Комиссаров.

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах, второй проходил в 2018-2019 годах и стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями. Прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России" начался 4 октября 2019 года. Особенностью третьего конкурса является проведение, помимо основного конкурса, дополнительных спецнаправлений "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии".

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.