Власти Архангельской области выделят 8,2 млн рублей двум районным больницам

ТАСС, 19 августа. Больницы Онежского и Красноборского районов Архангельской области получат 8,2 млн рублей на свои нужды из регионального бюджета, в частности в одном учреждении пройдет ремонт для помещения хирургического отделения. Об этом в среду сообщили в пресс-службе областного правительства по итогам заседания регионального правительства.

"Еще 8,2 млн рублей выделено районным больницам Архангельской области. Средства пойдут на ремонты и приобретение автотранспорта. Соответствующие поручения были даны врио губернатора Архангельской области Александром Цыбульским по итогам рабочих визитов в Онежский и Красноборский районы", - говорится в сообщении.

Красноборская ЦРБ получит 5,4 млн рублей на ремонт и необходимую подготовку этажа одного из корпусов медучреждения для переезда хирургии. Сейчас врачи вынуждены работать в старом неблагоустроенном деревянном здании. По словам министра здравоохранения Архангельской области Антона Карпунова, которого цитирует пресс-служба, в новые помещения хирургическое отделение сможет перебраться к концу 2020 года.

Еще 2,8 млн рублей получит больница Онежского района, в которой врачи попросили помочь врио губернатора с покупкой новой машины скорой помощи.

"В районах я встречался и с врачами, и с пациентами, которых они лечат. Решение этих вопросов для них чрезвычайно важно. Поэтому прошу министра здравоохранения взять их на личный контроль", - передает слова Цыбульского пресс-служба.