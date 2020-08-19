В Карелии начнут компенсировать затраты работодателям, организующим общественные работы

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 августа. /ТАСС/. Дополнительные средства из федерального бюджета в размере более 33 млн рублей получила Карелии на организацию общественных работ. Благодаря этой поддержке в регионе впервые начнут компенсировать затраты работодателей, взявших работников для неквалифицированного труда, сообщила журналистам в среду начальник управления труда и занятости республики Елена Фролова.

"Очень кстати нам пришлась поддержка из федерального бюджета, который предоставил Республике Карелия более 33 млн рублей на организацию общественных работ в 2020 году. Будет предоставлена субсидия работодателям, которые организуют такие общественные работы. Данным работодателям будут компенсироваться затраты на заработную плату работников в размере 1 МРОТа, увеличенного на районный коэффициент и взносы во внебюджетные фонды", - сказала она.

Программа временного трудоустройства на общественные работы в регионе действует уже не первый год. По словам начальника республиканского управления, в прошлом году в ней приняли участие 679 человек, наиболее востребованы такие рабочие места в моногородах и на тех территориях, где уровень безработицы в 1,5 раза превышает средние показатели по региону. Финансирование шло из бюджета Карелии: в 2019 году на общественные работы власти выделили 2,6 млн рублей, в 2020 году - более 3,5 млн рублей, которые, по словам Фроловой, на сегодня уже полностью законтрактованы.

Участвовать в программе с возможностью компенсировать затраты на рабочих уже выразили желание 126 работодателей, готовые трудоустроить 698 человек. Как отметила Елена Фролова, подобные вакансии могут подойти не только людям, не имеющим квалификации или ранее никогда не работавшим, но и квалифицированным специалистам, если они недавно временно остались без работы: участие в программе общественных работ, финансируемых из федерального бюджета, позволяет продолжать получать пособие по безработице, а также материальную поддержку от органов службы занятости.

Во время пандемии коронавируса спрос на устройство на общественные работы в Карелии не снизился, в то же время изменения произошли в составе вакансий, предложенных гражданам. Вырос спрос в сфере доставки товаров, почты, уборки и обеззараживании территорий. Среди работодателей, помимо известных в регионе крупных производств, появились индивидуальные предприниматели, в том числе в сфере общепита. Традиционно работников ищут в фермерских хозяйствах.