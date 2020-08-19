В школах Ивановской области к началу учебного года завершится ремонт 36 спортивных залов

ИВАНОВО, 19 августа. /ТАСС/. Ученики 36 школ Ивановской области начнут заниматься физкультурой в отремонтированных спортзалах с начала нового учебного года. Об этом в среду сообщила председатель областной думы Марина Дмитриева по итогам инспекционных поездок в муниципалитеты региона, состоявшихся на этой неделе.

"К началу учебного года в 36 городских школах региона будет завершен ремонт спортивных залов либо установлены спортивные площадки. Школы являются центрами социокультурного притяжения микрорайонов. Мы предполагаем, что в вечернее время отремонтированные спортзалы и новые спортплощадки будут открыты и для взрослых, дадут стимул развитию семейных форм занятия физкультурой", - пояснила Дмитриева.

Она уточнила, что ремонт объектов проводится в рамках регионального проекта "СпортШколаГород". Проект инициирован депутатами регионального парламента, на его реализацию из областного бюджета выделено 108 млн рублей - по 3 млн рублей на каждую из 36 школ в Ивановской области. В рамках ремонта в спортзалах устанавливается износостойкое покрытие для пола, мягкие стеновые протекторы, защитные сетки для окон, а также модернизируются системы отопления и освещения, ремонтируются раздевалки, душевые и туалетные комнаты.