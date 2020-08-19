Посольство РФ в КНДР опровергло слухи о массовом изъятии собак у их владельцев в стране

ПХЕНЬЯН, 19 августа. /ТАСС/. Посольство России в КНДР опровергло появившиеся в южнокорейских и западных СМИ слухи о якобы развернувшейся в стране кампании по изъятию собак у хозяев и обязательной сдаче животных в зоопарки или на убой в рестораны. Об этом российское диппредставительство сообщило в среду в Facebook .

В начале августа южнокорейское издание Chosun Ilbo сообщило со ссылкой на источники, будто лидер страны Ким Чен Ын в июле резко осудил владение домашними питомцами, охарактеризовав его как "проявление буржуазной идеологии", а также санкционировал насильственную передачу животных в центральный зоопарк или на убой в рестораны традиционной кухни. Вскоре после этого западные СМИ, включая Daily Mail, The Sun и New York Post, активно подключились к распространению этой информации.

Российское посольство в КНДР назвало представленные газетами утверждения "дикими небылицами", а экспертов, которые заявляли, что якобы проводящееся в стране изъятие домашних животных связано с нехваткой продовольствия, самозванцами. Дипломатическое учреждение подчеркнуло, что доводы СМИ "очень далеки от истины", и объяснило факт сокращения числа собак на улицах Пхеньяна действующими в стране противоэпидемическими ограничениями. "Объяснение такое: животные могут что-то съесть, заразиться и передать болезнь хозяевам. Не знаем, насколько теория о таком способе распространения коронавируса соответствует действительности, но мы вслед за жителями столицы неукоснительно соблюдаем правила, устанавливаемые страной, где работаем", - указали дипломаты.

Кроме этого, посольство констатировало новый зарождающийся в КНДР тренд на содержание собак мелких пород, в том числе такс, пуделей, шпицев и болонок, которых часто можно встретить на улицах городов вместе с их хозяевами. "Как нам объясняли корейские друзья, их дети <...> очень любят играть со своими четырехлапыми друзьями, которые создают добрую атмосферу в любой семье, - отметило посольство. - Иметь щенка с какого-то момента здесь вошло в моду, появились свои заводчики, купить хорошего пса стало гораздо дороже". По словам российских дипломатов, появлению моды на разведение собак в стране, помимо прочего, способствовало высказывание непосредственно Ким Чен Ына, который в одном из разговоров заявил, что "наличие у людей домашнего питомца является одним из признаков современного общества".

Стоит отметить, что именно собаки стали одним из символов состоявшегося в сентябре 2018 года саммита лидеров КНДР и Республики Корея. Тогда председатель Госсовета Ким Чен Ын подарил южнокорейскому президенту Мун Чжэ Ину на память о прошедшей встрече двух собак охотничьей породы пхунсан. Теперь их потомство проживает в мэриях нескольких городов Республики Корея.

Южнокорейские и западные СМИ неоднократно были замечены в публикации материалов со ссылкой на источники, достоверность слов которых крайне сложно или почти невозможно проверить. Зачастую распространяемые ими сообщения не соответствуют действительности или в искаженном виде преподносят реалии жизни народной республики.