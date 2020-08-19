Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщили в театре.

"Николая Николаевича похоронили на Кунцевском кладбище", - сообщили в театре.

Ранее днем состоялось прощание с народным артистом, которое посетили сотни человек. В том числе проститься пришли председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, глава департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз, ректор ГИТИС Григорий Заславский, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.