Постпредство РФ при ООН запустило спецпроект о российской помощи странам во время пандемии

ООН, 19 августа. /ТАСС/. Постпредство России при ООН совместно с Минобороны и МЧС России запустило в соцсетях проект, посвященный российской гуманитарной помощи странам для борьбы с распространением коронавируса. Проект приурочен к Всемирному дню гуманитарной помощи, который отмечается 19 августа.

"Российская инициатива пройдет в рамках глобальной кампании в социальных сетях #RealLifeHeroes (#НастоящиеГерои) под эгидой Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, - рассказал ТАСС пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский. - Ее цель - поведать миру о гуманитарных работниках, настоящих героях этого года, которые мужественно спасают жизни людей по всему свету во времена связанного с СOVID-19 кризиса".

Героями проекта стали сотрудники Минобороны и МЧС России, а также профильных неправительственных организаций. "Истории россиян, сражающихся последние месяцы с новой глобальной угрозой человечеству, порой на пределе физических возможностей и в самых сложных условиях, - это вдохновляющие примеры самоотверженного следования профессиональному долгу "на передовой", - отметил Стржижовский.

Российские спасатели и врачи поделились историями о поставках гуманитарной помощи, включая медоборудование и лекарства и командировках врачей для содействия зарубежным странам в борьбе с пандемией.

Отдельное внимание в рамках проекта уделено значению российской вакцины "Спутник-V" и перспективам международных партнерств для ее распространения.