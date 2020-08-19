В Пензе начнут выдавать социальную дисконтную карту "Забота"

ПЕНЗА, 19 августа. /ТАСС/. Выдача социальных дисконтных карт "Забота" в Пензе начнется со следующей недели. Всего будет выпущено 20 тыс. таких карт, сообщил журналистам в среду глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

В июле губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился начать в пилотном режиме проект по выпуску социальных карт в Пензе. В случае положительного результата в дальнейшем действие таких карт планируется распространить на весь регион.

"Мы рассчитываем что со следующей недели - с понедельника или вторника - мы начнем выдавать [социальные карты] в центрах соцзащиты, МФЦ Пензы. Здесь нужно будет предъявить паспорт, заполнить анкету и получить карту на руки. Все торговые сети и участники проекта готовы <...> Мы выпускаем 20 тыс. карт, если будет необходимость, мы довыпустим", - отметил Лузгин.

Он добавил, что "Забота" - это универсальная дисконтная карта, которая даст возможность социально не защищенным и малоимущим слоям населения получить дополнительную скидку на продукты и услуги. На первом этапе получить карту смогут пенсионеры - женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также многодетные семьи. Лузгин не исключил, что в дальнейшем действие карты распространят на другие категории жителей Пензы.

Как отметили в пресс-службе администрации города, участие в проекте согласились принять более 350 магазинов, аптек, медучреждений, парикмахерских. Власти города рассчитывают, что затем к проекту присоединятся социальные учреждения, спортивные и культурные объекты.