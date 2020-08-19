Хайнань в ноябре проведет Международную неделю культуры национальной парчи и вышивки

ХАЙКОУ /Китай/, 19 августа. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань проведет в ноябре Международную неделю культуры, посвященную парче и вышивке в национальных стилях из различных стран мира. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Целая серия мероприятий в рамках этой недели состоится с 19 по 22 ноября в Хайкоу, включая три художественные выставки и международный конкурс парчи в стиле проживающей на Хайнане народности ли. Изготовляемая этой малой народностью парча относится к нематериальному культурному наследию. На конкурсе ожидают мастеров и из других стран, которые представят свои собственные работы в стиле народности ли. Организаторы в минувший вторник уже начали принимать заявки от будущих участников.

Что касается художественной выставки, то на ней будут представлены образцы парчи и вышивки в национальных стилях из таких стран, в частности, как Таиланд, Индия, Малайзия, а также других регионов вдоль "пояса и пути".

Все эти мероприятия, как полагают в провинциальном Управлении туризма, культуры, радио, телевидения и спорта, должны послужить платформой для продвижения культурных обменов Хайнаня с другими странами из различных уголков мира.