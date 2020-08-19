Twitter перестал выдавать в поиске аккаунт RT

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Социальная сеть Twitter перестала выдавать аккаунт телеканал RT в поиске, если ранее пользователь соцсети не являлся его подписчиком. Об этом сообщается на сайте RT.

"Социальная сеть Twitter перестала выдавать аккаунт RT в поиске, если пользователь ранее не был подписан на него. Если набрать строчку из сообщения телеканала в Twitter полностью, результата также не будет", - говорится в сообщении.

Ранее аккаунт телеканала в Twitter был помечен значком, используемым для учетных записей правительств и государственных средств массовой информации. Согласно распространенному 6 августа пресс-релизу, социальная сеть ввела новые обозначения для учетных записей правительств и государственных СМИ. Новые значки, изображающие миниатюрные трибуну и микрофон, будут добавлены к двум категориям аккаунтов. Во-первых, это официальные правительственные лица, включая МИД, госучреждения, послов и других ключевых дипломатов, пресс-секретарей. Во-вторых, аналогичные обозначения получат государственные СМИ, их главные редакторы и другие высокопоставленные сотрудники. Также в руководстве соцсети заявили, что финансируемые правительством СМИ с независимой редакторской политикой маркироваться не будут.