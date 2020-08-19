Выплаты соцработникам на Ставрополье с начала пандемии составили порядка 200 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Более тысячи социальных работников Ставрополья получили выплаты в связи с работой в переведенных в режим карантина во время пандемии учреждениях. Общая сумма выплат составила порядка 200 млн рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора края.

"Ставрополье один из немногих регионов, в которых эта поддержка предоставляется как из российского, так и из краевого бюджетов. На эти цели уже направлено 84 миллиона федеральных источников и 114 миллионов из краевой казны. Получателями этой помощи на данный момент стали более тысячи человек", - говорится в сообщении.

В начале мая в Ставропольском крае был закрыт на карантин по коронавирусу один из психоневрологических интернатов. По решению краевого правительства, после этого случая все социальные учреждения Ставрополья с круглосуточным пребыванием граждан перешли в режим полной изоляции.

В регионе также продолжаются выплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. По данным краевого Минздрава, на конец июля общая сумма этих выплат в крае составила 887,8 млн рублей. На Ставрополье также утверждены выплаты медикам в случае их заражения коронавирусом. На начало августа 2020 года пособия в размере 1 млн рублей получили 74 работника, заразившиеся коронавирусной инфекцией. По 3 млн рублей выплачены двум семьям работников, умерших в результате заражения коронавирусной инфекцией во время работы.

По информации краевого управления Роспотребнадзора, с начала пандемии на Ставрополье зарегистрировано 10 480 случаев заражения коронавирусом, скончались 203 пациента. В крае продолжает действовать обязательный масочный режим.