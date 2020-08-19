{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Рост числа заразившихся в странах Европы. Главное о коронавирусе за 19 августа

© AP Photo/Manu Fernandez
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксирован 937 321 случай заражения, из них новых — 4 828. За сутки умерли 117 человек, за весь период — 15 989.
  • Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для колледжей.
  • Иностранные студенты МГУ с 1 сентября будут обучаться дистанционно. При этом в пресс-службе Минобрнауки сообщили, что иностранные студенты могут начать учебу в России, но только после карантина и теста на коронавирус.

Москва

  • Всего зафиксировано 254 448 случаев заражения, из них новых — 691. 
  • Власти столицы не планируют вновь закрывать предприятия города, сообщил заммэра Владимир Ефимов. "Город готов к любому варианту развития ситуации, и мы не видим никаких оснований для закрытия предприятий и производств", — сказал он.

Мир

  • Всего зафиксировано более 22,1 млн случаев заражения, умерли более 780 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Словакии за сутки заразились 100 человек (на 85 больше, чем накануне), в Швейцарии — 310 (самый большой прирост за последние четыре месяца), в Испании из-за роста числа заболевших решили изолировать город с населением 4 тыс. человек.
Теги
Пандемия COVID-19
Школы Удмуртии начнут работу в очном формате
По словам главы региона, в образовательных учреждениях значительно усилят меры безопасности
Читать полностью