Рост числа заразившихся в странах Европы. Главное о коронавирусе за 19 августа

Россия
- Всего зафиксирован 937 321 случай заражения, из них новых — 4 828. За сутки умерли 117 человек, за весь период — 15 989.
- Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для колледжей.
- Иностранные студенты МГУ с 1 сентября будут обучаться дистанционно. При этом в пресс-службе Минобрнауки сообщили, что иностранные студенты могут начать учебу в России, но только после карантина и теста на коронавирус.
Москва
- Всего зафиксировано 254 448 случаев заражения, из них новых — 691.
- Власти столицы не планируют вновь закрывать предприятия города, сообщил заммэра Владимир Ефимов. "Город готов к любому варианту развития ситуации, и мы не видим никаких оснований для закрытия предприятий и производств", — сказал он.
Мир
- Всего зафиксировано более 22,1 млн случаев заражения, умерли более 780 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Словакии за сутки заразились 100 человек (на 85 больше, чем накануне), в Швейцарии — 310 (самый большой прирост за последние четыре месяца), в Испании из-за роста числа заболевших решили изолировать город с населением 4 тыс. человек.