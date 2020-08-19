В Смоленской области учителя получат федеральные надбавки за классное руководство

ТАСС. 19 августа. Более 140 млн рублей в 2020 году и по 422 млн в 2021-2022 годах получит Смоленская область из федерального бюджета на выплату надбавок за классное руководство для порядка 6 тыс. учителей. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации региона.

"С 1 сентября 2020 года всем педагогам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющим функции классного руководителя, будет обеспечена ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей. В Смоленской области данное денежное вознаграждение будут получать около 6 тыс. педагогов. На эти цели из федерального бюджета на 2020 год выделено свыше 140 млн рублей, на 2021 и 2022 годы - по 422 млн рублей соответственно", - говорится в сообщении на сайте обладминистрации.

По данным пресс-службы, выплата производится за руководство не более чем двумя классами, таким образом, один педагог в месяц сможет получить до 10 тыс. рублей. "По мнению руководства профильного департамента, дополнительные федеральные выплаты за классное руководство позволят повысить уровень заработной платы педагогических работников, а также станут одним из стимулирующих факторов к привлечению молодых специалистов в сферу образования", - отметили в пресс-службе.

В Смоленской области около 5 тыс. классных руководителей уже получают аналогичную выплату из бюджета региона, в среднем она составляет около 1,7 тыс. рублей за руководство одним классом. Вознаграждение ввели в соответствии с задачами по поддержке педагогов, которые определил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию РФ, добавили в пресс-службе.