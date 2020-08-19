{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Во Владикавказе создадут интерактивную карту малодоступных для инвалидов мест

Карта доступности поможет проложить удобный маршрут и выяснить, насколько те или иные участки приспособлены для передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 августа. /ТАСС/. Интерактивная карта будет создана к концу этого года во Владикавказе для увеличения доступности для инвалидов общественных территорий. Об этом сообщил ТАСС глава муниципального образования Русланбек Икаев.

"Интерактивная карта будет создаваться с нанесением на нее тех мест в городе, которые недоступны или малодоступны для людей с ограниченными возможностями, маломобильных граждан. В этом процессе в дальнейшем смогут участвовать все жители города. Карта позволит оперативно реагировать на проблемы, связанные с недоступностью тех или иных маршрутов для определенных категорий населения", - сказал Икаев.

Карта доступности поможет не только выяснить, насколько те или иные участки дворов, тротуаров и улиц, пешеходных переходов приспособлены для передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения, но и проложить удобный для себя маршрут. Она будет полезна не только для маломобильных граждан, но и для велосипедистов, любителей покататься на гироскутерах, самокатах, скейтбордах.

По словам Икаева, также будет составляться перечень объектов для их последующей модернизации и обеспечения доступности для людей с ограниченными возможностями, а все объекты еще на этапе замысла строительства должны будут учитывать требования доступности для инвалидов.

В этом году во Владикавказе в рамках реализации программы "Комфортная городская среда" благоустраиваются более ста общественных территорий. Глава города отметил важность проведения работ с учетом требований доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

Теги
СКФО
Хайнань в ноябре проведет Международную неделю культуры национальной парчи и вышивки
Серия мероприятий в рамках этой недели состоится с 19 по 22 ноября в Хайкоу
Читать полностью