Во Владикавказе создадут интерактивную карту малодоступных для инвалидов мест

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 августа. /ТАСС/. Интерактивная карта будет создана к концу этого года во Владикавказе для увеличения доступности для инвалидов общественных территорий. Об этом сообщил ТАСС глава муниципального образования Русланбек Икаев.

"Интерактивная карта будет создаваться с нанесением на нее тех мест в городе, которые недоступны или малодоступны для людей с ограниченными возможностями, маломобильных граждан. В этом процессе в дальнейшем смогут участвовать все жители города. Карта позволит оперативно реагировать на проблемы, связанные с недоступностью тех или иных маршрутов для определенных категорий населения", - сказал Икаев.

Карта доступности поможет не только выяснить, насколько те или иные участки дворов, тротуаров и улиц, пешеходных переходов приспособлены для передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения, но и проложить удобный для себя маршрут. Она будет полезна не только для маломобильных граждан, но и для велосипедистов, любителей покататься на гироскутерах, самокатах, скейтбордах.

По словам Икаева, также будет составляться перечень объектов для их последующей модернизации и обеспечения доступности для людей с ограниченными возможностями, а все объекты еще на этапе замысла строительства должны будут учитывать требования доступности для инвалидов.

В этом году во Владикавказе в рамках реализации программы "Комфортная городская среда" благоустраиваются более ста общественных территорий. Глава города отметил важность проведения работ с учетом требований доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.