В Удмуртии детские сады начнут работать в обычном режиме с 1 сентября

ИЖЕВСК, 19 августа. /ТАСС/. Детские сады в Удмуртии с 1 сентября будут работать в обычном режиме, сообщил в среду во время прямой трансляции на своей странице "ВКонтакте" глава республики Александр Бречалов.

"Несколько месяцев наши детские сады работали в режиме дежурных групп. С 1 сентября детские сады возвращаются к обычному режиму работы. Будут дополнительные меры безопасности", - сказал Бречалов.

По его словам, в сентябре откроется 571 детский сад. Бречалов также отметил, что с 1 сентября в очном режиме планируют начать работу вузы и учреждения профтехобразования.

По данным республиканского оперштаба, всего на 19 августа в регионе зарегистрировано 2876 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 2346 человек выздоровели, 56 летальных случаев. Удмуртия находится на втором этапе снятия ограничений.