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Пандемия COVID-19
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Губернатор Курской области испытал зарегистрированную в России вакцину от коронавируса

Роман Старовойт рассказал, что после второй прививки у него возьмут анализ, после чего станет известно количество антител к вирусу

КУРСК, 19 августа. /ТАСС/. Губернатор Курской области Роман Старовойт вошел в группу добровольцев, вакцинированных зарегистрированным в России препаратом от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом глава региона сообщил в среду в прямом эфире областного телеканала "Сейм".

"Две недели назад я в Москве сделал прививку от коронавируса. После второй прививки у меня будет взят очередной анализ крови, где мы увидим титры и количество антител к коронавирусу. В числе нескольких тысяч человек я вхожу в контрольную группу", - сказал Старовойт.

По словам главы региона, после вакцинации несколько дней у него наблюдались ощущения першения в горле и предпростудное состояние. Через неделю губернатору Курской области предстоит повторить прививку. Как отметил Старовойт, Курская область войдет в число пилотных регионов, где медиков и людей из группы риска начнут прививать от коронавируса уже в ноябре.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле. Он основан на уже известной платформе, на которой были созданы еще несколько вакцин.

Теги
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьПандемия COVID-19
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